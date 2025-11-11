Federación: una pelea callejera terminó con un hombre joven derivado al hospital Masvernat

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, un joven de 29 años resultó con una herida punzante en el pecho y múltiples escoriaciones, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Masvernat de Concordia para una mejor atención médica.

Otro de los participantes, de 45 años, sufrió un corte leve en el rostro, mientras que el presunto agresor, de 25 años, presentaba una herida en una ceja y otras lesiones superficiales.

Tras la intervención policial y por disposición de la Fiscalía en turno, se realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde se secuestraron elementos de interés para la causa. El joven quedó detenido y a disposición de la Unidad Fiscal que investiga el hecho.

Las autoridades confirmaron que, pese a la violencia del episodio, las tres personas involucradas presentan lesiones de carácter leve. La policía continúa trabajando para determinar las circunstancias que originaron la pelea.