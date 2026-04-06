Federación uno de los destinos más elegidos del país y el de mayor ocupación en toda la Región Centro con un 90%

El fin de semana extra largo de Semana Santa confirmó lo que ya es una tendencia consolidada: Federación es el gigante turístico de la provincia. La ciudad no solo ocupó los primeros puestos entre las más elegidas del país, sino que se coronó como el destino con mayor nivel de ocupación en toda la Región Centro, alcanzando un impresionante 90%.

Lo relevante de esta cifra radica en que Federación posee la mayor infraestructura hotelera y extrahotelera de la región. Mantener un porcentaje tan alto con semejante volumen de camas representa un éxito rotundo para la economía local y el posicionamiento de la marca ciudad.

Una ciudad preparada para el éxito

Este resultado no fue casualidad. Tanto el Estado Municipal como el sector privado trabajaron de manera mancomunada para ofrecer una agenda de actividades diversa y atractiva. Con sus complejos termales, el parque acuático y los paseos naturales en óptimas condiciones, la ciudad se mostró impecable para recibir al aluvión de visitantes.

Turistas provenientes de distintos puntos de la Argentina y de países vecinos, principalmente de la República Oriental del Uruguay, colmaron la costanera, los establecimientos gastronómicos y los centros recreativos durante los seis días de descanso.

El mensaje del Intendente Ricardo Bravo

Tras conocerse los indicadores positivos, el Presidente Municipal, Ricardo Bravo, compartió un mensaje de balance y agradecimiento hacia la comunidad y los prestadores turísticos.

“Vivimos un excelente fin de semana de Pascuas. Turistas de distintos puntos del país y de países vecinos disfrutaron de nuestros eventos, la costanera, paseos, gastronomía, las termas y el parque acuático”, expresó el jefe comunal.

Bravo destacó la calidez del trato hacia el visitante, señalando que Federación es “una ciudad que recibe con los brazos abiertos y enamora en cada rincón”. Asimismo, agradeció a los vecinos por su rol fundamental en la experiencia turística: “Gracias a cada federaense por ser parte de esta experiencia. Buen retorno a casa para quienes nos eligieron”.

Bajo el lema “Federación te enamora”, la ciudad cierra uno de los mejores ciclos turísticos de los últimos años, ratificando su jerarquía como destino termal y recreativo por excelencia en el corazón de la Región Centro.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas