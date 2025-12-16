Federación va por la gloria en la final del Torneo Regional de Municipios

El torneo fue organizado por la ciudad de Concordia y se desarrolló en las instalaciones del Club Santa María de Oro, con la participación de 12 equipos divididos en dos zonas de seis conjuntos cada una. Tras la fase de grupos, clasificaron los cuatro mejores de cada zona, dando paso a una exigente instancia eliminatoria que incluyó octavos, cuartos de final, semifinales y la final.

El combinado municipal de Federación tuvo un recorrido destacado a lo largo del certamen, disputando un total de ocho encuentros para alcanzar la definición del título. A lo largo de la competencia, el equipo demostró regularidad, compromiso y un alto nivel futbolístico, superando a rivales de diferentes localidades y realidades deportivas.

Desde la delegación federaense manifestaron su agradecimiento a la organización por la invitación y por el desarrollo de un torneo que no solo fomenta la competencia deportiva, sino también la integración regional y el intercambio entre municipios.