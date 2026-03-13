Federación: Vecinos del ex emplazamiento del barrio Renabap insisten para avanzar con las viviendas y buscan organizarse en una comisión

El vecino explicó que el proyecto original contempla 165 viviendas, distribuidas en tres sectores dentro del mismo proyecto. Sin embargo, la obra se encuentra paralizada desde hace tiempo y los vecinos buscan alternativas para que la construcción pueda continuar o al menos recuperar los terrenos para avanzar por sus propios medios.

Spieler recordó que ya mantuvieron distintas reuniones con autoridades locales y también realizaron gestiones a nivel provincial y nacional. “Nosotros hemos venido insistiendo porque sabemos que desde Nación no se enviaron los fondos para continuar con las obras, y mientras tanto los vecinos seguimos esperando”, expresó.

En ese sentido, señaló que una de las principales gestiones actuales apunta a recuperar la disponibilidad de los terrenos para que puedan volver a la órbita del municipio o de la provincia, lo que permitiría agilizar posibles soluciones. “Las tierras en este momento están dentro de un programa nacional y fueron transferidas a Nación cuando se inició el proceso del Renabap. La idea es que puedan volver para que el municipio tenga un acceso más directo a la gestión”, explicó.

El vecino también recordó que cuando el gobernador Rogelio Frigerio visitó la ciudad mantuvieron contactos con representantes del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), con quienes aún mantienen diálogo. En ese marco, incluso enviaron notas formales solicitando respuestas sobre la situación del proyecto.

Mientras tanto, la preocupación crece entre los vecinos debido al deterioro de las construcciones iniciadas. Según indicaron, en los últimos meses se registraron intentos de usurpación y hechos de vandalismo en algunas de las estructuras ya levantadas, lo que genera alarma en el sector.

“Se están destruyendo algunas viviendas y eso nos preocupa mucho. Por eso seguimos insistiendo con las gestiones y tratando de que se encuentre una solución”, manifestó Spilier.

En paralelo, los vecinos buscan conformar una comisión vecinal que les permita organizarse mejor y tener una representación formal ante el municipio, la provincia y otros organismos. Con ese objetivo, también se acercaron al Honorable Concejo Deliberante en su segunda sesión ordinaria este jueves para solicitar respaldo institucional.

“La idea es poder tener una comisión para facilitar el diálogo con el intendente y con quienes puedan ayudarnos, tanto a nivel municipal como provincial o nacional”, señaló.

Finalmente, Spilier indicó que el objetivo central sigue siendo el mismo: lograr que las viviendas puedan terminarse o avanzar en un esquema de autoconstrucción, de modo que las familias puedan acceder finalmente a su casa propia.

“Los vecinos confían y estamos bastante unidos en este reclamo. Vamos a seguir gestionando y esperando que después de la sesión del Concejo haya alguna novedad que nos permita avanzar”, concluyó.

Fuente: La Última Campana