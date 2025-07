Federación: vecinos denuncian el regreso de las picadas de motos en plena zona céntrica

De acuerdo a lo manifestado por vecinos de ese lugar, el ruido de los escapes libres, la velocidad de las moto vehículos y la imprudencia de sus conductores se hacen sentir todas las noches. Algunos se han expresado a través de las redes sociales y otros decidieron comunicarse directamente con la redacción de 7Paginas para alertar sobre esta situación que altera la tranquilidad nocturna y pone en riesgo la seguridad de vecinos..

“En estos momentos se escuchan las motos, con escapes ruidosos, y así ocurre todas las noches”, comentó este sábado, pasada las 22 horas, un vecino que vive cerca del desfilódromo. Además, relató que en días pasados intentó registrar en video con su celular la actividad ilegal, y que tras ello fue amenazado por los jóvenes involucrados.

Uno de los testimonios más contundentes fue el del vecino Daniel Fruto, quien publicó una extensa reflexión en su cuenta personal de Facebook luego de presenciar una maniobra temeraria protagonizada por un motociclista y su acompañante:

“Hoy salí a trotar como lo hago todos los días… Lo más triste es que vi a una chica con un joven en una moto haciendo maniobras peligrosas. Me pregunto: ¿tenés que estar muy enamorada para permitir que te lleven así? No le dan valor a la vida… Yo perdí a mi madre a los 17 años, y sé lo que es luchar por vivir. Hay que hablar con los chicos antes de que esto se convierta en una tragedia. No quiero polemizar, pero me dio mucha pena ver que no le dan sentido a su vida, y la vida es hermosa.”

Estas expresiones reflejan una creciente preocupación social que pone en agenda nuevamente el reclamo por controles más rigurosos y una presencia policial constante en zonas donde habitualmente se desarrollan estas prácticas ilegales.

Desde la comunidad se espera que las autoridades locales retomen acciones de prevención y vigilancia, como ya se hizo anteriormente, para frenar este tipo de comportamientos que no solo quiebran normas de tránsito, sino que también pueden tener consecuencias fatales.

Mientras tanto, los vecinos insisten: «No queremos lamentar tragedias; queremos una Federación segura para todos.»

Redacción de 7Paginas