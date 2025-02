Federación: video del rescate en la pileta de olas del Parque Acuático

Aclaro antes que hablen del por qué dejamos que se meta una persona mayor hasta ahí y con ropa 🤔 No podemos prohíbir a nadie que se meta hasta lo más profundo solo advertirles que las olas van subiendo cada vez más y si se le complica que nos avise para sacarlo por si no puede por si solo. Esta señora estaba bien hasta que pasaron 5 minutos y se empezó a asustar por eso me tire a sacarla al rato estaba muy bien, luego le pedí permiso a la familia para subir el vídeo 🛟 Otra cosa la ropa es de lycra para agua, eso si permitimos que usen en las piles. Saludos a la família Colombiana🇨🇴 Dudas me de dejan en los comentarios 😬 #federacion #entrerios #argentina

