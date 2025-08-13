Federación vivirá la primera edición del Certamen Internacional de Danzas con la presencia estelar de Eleonora Cassano

El evento, organizado por Gisela Roh, se desarrollará en el Auditorio Municipal desde las 8:30 de la mañana y se extenderá durante toda la jornada en dos funciones independientes. Los participantes competirán en cinco estilos: danza clásica, jazz, contemporáneo, folclore y español.

El jurado estará integrado por Cassano, Nina Fuentes —referente de la danza entrerriana— y Elena Fernández Bugliani de Montevideo. Además, se presentará una muestra especial de danzas tradicionales de Ecuador, a cargo del Instituto Gran Jazz y Guadalupe Chávez, como parte de un intercambio cultural.

Roh destacó en el programa Entre Lineas de radio UNO Federación, que el certamen tiene una mirada artística y turística: “Es un fin de semana largo y queremos que los participantes y visitantes puedan disfrutar del Complejo Termal, recorrer la ciudad y conocer Federación”. Para ello, la organización coordinó junto a la Municipalidad de Federación descuentos especiales para las delegaciones en el parque termal.

Se espera un importante movimiento económico para la ciudad, ya que las delegaciones se alojarán, consumirán en restaurantes, comprarán en comercios y utilizarán diversos servicios. “Trabaja el hotel, el restaurante, la costurera, el supermercado… es todo un conjunto que mueve la ciudad”, subrayó la organizadora.

La elección del Auditorio Municipal como sede también fue estratégica. “Es un espacio único en la provincia, con instalaciones modernas y versátiles, que permitirá no solo eventos artísticos, sino también congresos y capacitaciones”, valoró Roh.

El cierre del certamen estará a cargo del Ballet Municipal Nahuel, dependiente del área de Cultura, en un acto que contará con autoridades locales y servirá como broche de oro para una jornada que busca instalarse como cita anual cada agosto.

Para Roh, el evento tiene un significado especial: “Después de 28 años de trabajo en la danza, volver a Federación es muy significativo. Aquí me inicié y siempre será un lugar importante para mí”.

