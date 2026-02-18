7PAGINAS

Miércoles 18 de febrero de 2026
Federación volvió a posicionarse como el principal atractivo turístico de la Provincia y el Parque Acuático el más elegido del país

La ciudad de Federación, con su principal producto turístico, el Parque Acuático y el Parque Termal, ubicado dentro del Complejo Termal, volvió a consolidarse como el principal atractivo turístico de la provincia y el parque acuático más elegido del país durante el fin de semana de Carnaval.
Con más de 17 mil entradas vendidas, el predio fue el epicentro de la temporada, recibiendo turistas de distintos puntos de la Argentina y también de países limítrofes.

El atractivo acuático se posiciona, así como uno de los destinos más convocantes del verano, reafirmando a Federación como referencia nacional en turismo termal y recreativo.

Pero, además, la ciudad Termal, propone una importante variedad de atractivos y actividades, como la naturaleza, el lago, la costanera de la ciudad que se la observó constantemente con mucha gente que la disfrutó, la gastronomía y el plus, en este fin de semana, de toda la diversión y la alegría con el Carnaval Federaense, que se vio colmado por el público, volviendo a posicionar a la ciudad, como el destino más elegido en la Provincia y entre los principales del país.

El propio Intendente Bravo se expresó al respecto: “Finde de Carnaval en Federación”.

“Vivimos un gran finde, gracias por elegirnos y disfrutar lo nuestro, Parque Acuático y Complejo Termal, lago, naturaleza, gastronomía, noche y mucho Carnaval Federaense”.

“Gracias turistas, gracias Federación”.