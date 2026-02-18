Federación volvió a posicionarse como el principal atractivo turístico de la Provincia y el Parque Acuático el más elegido del país

Con más de 17 mil entradas vendidas, el predio fue el epicentro de la temporada, recibiendo turistas de distintos puntos de la Argentina y también de países limítrofes.

El atractivo acuático se posiciona, así como uno de los destinos más convocantes del verano, reafirmando a Federación como referencia nacional en turismo termal y recreativo.

Pero, además, la ciudad Termal, propone una importante variedad de atractivos y actividades, como la naturaleza, el lago, la costanera de la ciudad que se la observó constantemente con mucha gente que la disfrutó, la gastronomía y el plus, en este fin de semana, de toda la diversión y la alegría con el Carnaval Federaense, que se vio colmado por el público, volviendo a posicionar a la ciudad, como el destino más elegido en la Provincia y entre los principales del país.

El propio Intendente Bravo se expresó al respecto: “Finde de Carnaval en Federación”.

“Vivimos un gran finde, gracias por elegirnos y disfrutar lo nuestro, Parque Acuático y Complejo Termal, lago, naturaleza, gastronomía, noche y mucho Carnaval Federaense”.

“Gracias turistas, gracias Federación”.