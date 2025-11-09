7PAGINAS

Domingo 9 de noviembre de 2025
Federación y Chajarí: intensos operativos policiales para frenar las picadas y maniobras peligrosas en motos

Durante la jornada de este sábado, la Jefatura Departamental Federación llevó adelante operativos preventivos simultáneos en las ciudades de Federación y Chajarí, con el objetivo de reforzar el orden público y desalentar conductas de riesgo relacionadas con la circulación de motocicletas.
Redacción 7Paginas

Los controles se enfocaron especialmente en la detección de picadas, maniobras peligrosas y motovehículos con escapes libres, prácticas que generan ruidos molestos y ponen en peligro la seguridad de vecinos y transeúntes.

Como resultado de los procedimientos, la Policía procedió a la retención de 12 motocicletas por diversas infracciones vinculadas a competencias ilegales y escapes no reglamentarios. Además, se secuestró un automóvil cuyo conductor realizaba maniobras peligrosas en la vía pública.

Desde la fuerza policial destacaron a 7Paginas, el compromiso del personal que participó en los operativos y señalaron que estas acciones continuarán realizándose de forma sostenida en distintos puntos del departamento, con el propósito de prevenir accidentes, fortalecer la convivencia urbana y proteger la integridad de la comunidad.