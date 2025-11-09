Federación y Chajarí: intensos operativos policiales para frenar las picadas y maniobras peligrosas en motos

Los controles se enfocaron especialmente en la detección de picadas, maniobras peligrosas y motovehículos con escapes libres, prácticas que generan ruidos molestos y ponen en peligro la seguridad de vecinos y transeúntes.

Como resultado de los procedimientos, la Policía procedió a la retención de 12 motocicletas por diversas infracciones vinculadas a competencias ilegales y escapes no reglamentarios. Además, se secuestró un automóvil cuyo conductor realizaba maniobras peligrosas en la vía pública.

Desde la fuerza policial destacaron a 7Paginas, el compromiso del personal que participó en los operativos y señalaron que estas acciones continuarán realizándose de forma sostenida en distintos puntos del departamento, con el propósito de prevenir accidentes, fortalecer la convivencia urbana y proteger la integridad de la comunidad.