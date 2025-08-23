Federación y Chajarí suman nuevos alojamientos homologados

El acto contó con la presencia del secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, el secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, el director de Turismo de Chajarí, Julio Zambón, además de empresarios y representantes del sector turístico.

Los alojamientos que recibieron sus certificados fueron los siguientes:

En Federación:

Alma Errante

Bienestar Federación

Black House

Brisas del Lago 08/08

La Bahía

Salto Grande

En Chajarí:

Chajarí Suites

Pilar Pan

Prince

Villa Regina

Con esta entrega, ambas localidades fortalecen su oferta hotelera formal, garantizando a los visitantes calidad, seguridad y servicios certificados, en línea con las políticas provinciales de promoción turística.

Desde la Secretaría de Turismo se destacó el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, que permite consolidar a Federación y Chajarí como destinos turísticos de referencia en el norte entrerriano.

