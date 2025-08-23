Federación y Chajarí suman nuevos alojamientos homologados

El acto contó con la presencia del secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, el secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, el director de Turismo de Chajarí, Julio Zambón, además de empresarios y representantes del sector turístico.
Los alojamientos que recibieron sus certificados fueron los siguientes:
En Federación:
Alma Errante
Bienestar Federación
Black House
Brisas del Lago 08/08
La Bahía
Salto Grande
En Chajarí:
Chajarí Suites
Pilar Pan
Prince
Villa Regina
Con esta entrega, ambas localidades fortalecen su oferta hotelera formal, garantizando a los visitantes calidad, seguridad y servicios certificados, en línea con las políticas provinciales de promoción turística.
Desde la Secretaría de Turismo se destacó el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, que permite consolidar a Federación y Chajarí como destinos turísticos de referencia en el norte entrerriano.
7Paginas