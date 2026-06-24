Federación y el horizonte 2027: Se recalienta la CAFESG con fuertes cruces por la obra pública

El trasfondo electoral es evidente: Cattani ya anunció su candidatura a la intendencia de Federación por el Partido Justicialista (PJ), mientras que Cecco, histórico referente radical de la ciudad, estaría evaluando seriamente la posibilidad de postularse para intentar alcanzar un quinto mandato como intendente.

Cecco defendió la gestión y apuntó al pasado: «Federación fue la ciudad más castigada»

La controversia se reavivó durante un acto encabezado por Carlos Cecco para la apertura de sobres de una obra vial en Colonia Gualeguaycito y el anuncio de refacciones en la Escuela Especial N°16 por más de 300 millones de pesos. En diálogo con 7Páginas, el funcionario desestimó las críticas del bloque peronista que denuncian falta de inversiones en la localidad.

“Yo tomo esos planteamientos como cuestiones políticas. Hicimos un relevamiento de todas las obras que se realizaron en los departamentos que integran la región de Salto Grande y Federación fue la ciudad más castigada durante las anteriores gestiones peronistas”, retrucó Cecco.

Asimismo, el titular del organismo destacó que la actual administración provincial está logrando reactivar la obra pública regional con un esquema de transparencia y equilibrio. Respecto a la histórica disputa por los excedentes de Salto Grande, detalló que se trabaja en la reglamentación de los nuevos porcentajes que le corresponden al departamento en función de los cambios normativos impulsados por el Ejecutivo provincial.

Cattani respondió con munición gruesa: «Frigerio le da la espalda a Federación»

La réplica de la oposición no se hizo esperar. En una entrevista exclusiva con La Última Campana, Miguel Cattani elevó el tono de la discusión e involucró directamente al gobernador de la provincia.

«Hay una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de no avanzar con obras para Federación. Los proyectos están presentados, los expedientes existen, pero no se ejecutan. Prefieren priorizar a sus aliados políticos», denunció el vocal del PJ.

Según Cattani, mientras distritos como Concordia y Gualeguaychú reciben fondos multimillonarios, iniciativas clave presentadas para la ciudad —tales como la pavimentación de la Avenida Néstor Kirchner, la infraestructura para la Cuenca San Carlos y mejoras en espacios públicos— permanecen cajoneadas. El dirigente también desmintió a Cecco, asegurando que las gestiones justicialistas previas dejaron un volumen de inversión histórica en infraestructura que está «a la vista de todos».

Los ejes de campaña hacia 2027: Salud mental y un llamado al arraigo local

Más allá del conflicto técnico-presupuestario dentro de CAFESG, Cattani aprovechó para perfilar las bases de su plataforma de gobierno para la intendencia, posicionando a la salud mental y el abordaje de las adicciones como prioridades absolutas ante el alarmante avance del consumo problemático en jóvenes.

«La política tiene que volver a ser humana. Proponemos crear un centro de atención integral para asistir y recuperar a quienes padecen este flagelo», afirmó.

Por último, el referente peronista lanzó una fuerte advertencia con tinte localista, llamando a los federaenses a recuperar la participación en las instituciones intermedias. «Si los nacidos en Federación no nos organizamos y no defendemos nuestros espacios, mañana podemos terminar siendo gobernados por gente de afuera que no conoce ni siente la ciudad como propia», concluyó de cara a la carrera electoral que ya comenzó.