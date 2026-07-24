Federación y El Niño: “Estamos preparados, pero queremos llevar tranquilidad porque la ciudad no se inunda”

Durante una entrevista en el programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación, el funcionario explicó que la actual ciudad fue diseñada teniendo en cuenta las cotas máximas previstas para el embalse de Salto Grande, una característica que la diferencia de otras localidades ubicadas aguas abajo de la represa.

“Es importante que esto se conozca en todo el país, porque los pronósticos hablan de una creciente que podría extenderse hasta marzo, pero Federación fue construida con previsión y está preparada para este tipo de situaciones”, remarcó Benítez.

El funcionario explicó que El Niño es un fenómeno climático periódico asociado al calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, lo que provoca un incremento de las precipitaciones sobre gran parte de Sudamérica.

Según indicó, las lluvias intensas comenzarían a sentirse desde la primavera y se extenderían durante el verano, generando importantes aportes de agua en las cuencas del río Uruguay, especialmente en el sur de Brasil, Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

Ese escenario puede derivar en crecidas importantes del río, como ocurrió en 2015, cuando Concordia sufrió una de las mayores inundaciones de su historia.

Benítez recordó que la nueva Federación fue diseñada luego de la relocalización por la construcción de la represa de Salto Grande y que su código urbano contempla márgenes de seguridad superiores a los niveles críticos.

“Tenemos una ciudad pensada para soportar una creciente extraordinaria. La planificación urbana tuvo en cuenta esas situaciones y por eso la tranquilidad que podemos transmitir hoy”, sostuvo.

El funcionario explicó además que el municipio ya realizó relevamientos topográficos y estudios para determinar con precisión las zonas que eventualmente podrían verse afectadas por un crecimiento excepcional del lago.

El director de Producción y Ambiente señaló que el municipio tiene identificadas apenas ocho familias que residen por debajo de la cota permitida y que, de ser necesario, podrán ser evacuadas preventivamente.

Asimismo, aclaró que en la mayoría de los casos se trata de viviendas de fin de semana y no de residencias permanentes.

Benítez confirmó además que el Centro Operativo de Emergencias (COES) ya se encuentra funcionando en Federación y que está integrado por distintas áreas municipales junto a Bomberos, Policía, Prefectura, Gendarmería y otras instituciones.

Entre las acciones preventivas ya iniciadas se encuentran:

monitoreo permanente del río;

mantenimiento de estaciones de bombeo y sistemas cloacales;

limpieza de sectores costeros;

identificación de zonas vulnerables;

planificación de posibles evacuaciones;

coordinación con Defensa Civil de la Provincia.

También preocupa el impacto sanitario y productivo

Más allá del comportamiento del río, el funcionario advirtió que el exceso de lluvias podría generar otros problemas asociados al fenómeno climático.

Entre ellos mencionó el aumento de enfermedades como leptospirosis y dengue, la proliferación de cianobacterias, inconvenientes en plantas de tratamiento de efluentes y dificultades para distintos sectores productivos, especialmente la citricultura, la apicultura y la ganadería.

Un mensaje para el turismo

Finalmente, Benítez insistió en la necesidad de comunicar con claridad que Federación continuará funcionando normalmente como destino turístico.

“Es fundamental que el país sepa que Federación no se inunda. Tenemos un parque termal, un parque acuático y todos nuestros atractivos funcionando. Queremos llevar tranquilidad porque muchas veces se habla de inundaciones en Entre Ríos y eso termina afectando a todo el turismo provincial”, concluyó.

Desde el municipio consideran que mantener esa información clara será clave para sostener la actividad turística durante los próximos meses, mientras continúan las tareas preventivas ante la posible llegada de una de las fases más intensas del fenómeno de El Niño.