Federación y Zona Ejido ya tienen sus representantes para el Reinado de la Fiesta Nacional del Lago

La actividad fue organizada por la Secretaría de Turismo junto a su equipo de trabajo y contó con la evaluación de un jurado integrado por el director de Salud, Carlos González; la directora de Cultura, Claudia Quiroz; y la concejala Natalia Rodríguez.

Tras la deliberación, el jurado eligió a Belén Toller como representante oficial de la ciudad de Federación, quien llevará la bandera federaense en el certamen más importante de la fiesta. En tanto, Malena Centurión fue designada como representante de la Zona Ejido, completando así la nómina local de candidatas.

Con esta instancia, la Fiesta Nacional del Lago comienza a transitar la recta final de su organización, sumando uno de los momentos más atractivos y tradicionales para vecinos y visitantes. La elección de la reina se perfila, una vez más, como uno de los eventos centrales de la celebración.

Federación ya se prepara para vivir, a partir del próximo 8 de enero, una nueva edición de su fiesta mayor, que promete ser una de las más destacadas de los últimos años, con una propuesta renovada y una amplia convocatoria turística.