«Federación ya tiene vuelo propio», aseguró Ezequiel Marozzini

En diálogo con Radio UNO Federación, Marozzini no solo destacó la masiva concurrencia de visitantes durante los días festivos, sino que también analizó el contexto económico nacional, el posicionamiento estratégico de la ciudad y los desafíos que enfrenta de cara a la temporada baja.

“Hemos tenido una Semana Santa intensa, con mucha gente en la ciudad, y eso se notó en cada rincón. La visibilidad que tuvimos a nivel nacional, incluso con la cobertura en TN, generó un aluvión de mensajes y consultas de todo el país, y también del exterior. Uruguay, Paraguay, Chile… nos están mirando, y eso nos llena de orgullo”, expresó.

Turismo que deja huella económica

El secretario remarcó el importante movimiento económico generado en esos días, con ocupación hotelera casi plena y una intensa actividad gastronómica y comercial. “Federación pudo trabajar a pleno y eso es fundamental en un año que será difícil. Cada fin de semana contará, y ya estamos pensando en cómo sostener esta dinámica también en temporada baja, apostando a propuestas que combinen lo recreativo con una promoción eficiente”, sostuvo.

Para Marozzini, la clave del éxito radica en una sinergia entre el sector público y privado. “La marca Federación tiene que consolidarse como líder. Para eso, promoción y marketing deben ir de la mano, porque son inversión, no gasto. Y cuando vamos a promocionar a Uruguay, por ejemplo, 15 o 20 días después ya tenemos turistas uruguayos en la ciudad. Eso es resultado directo y medible”.

Identidad, madurez y liderazgo turístico

Consultado sobre el presente que vive Federación, Marozzini fue categórico: “Federación ya tiene vuelo propio. Hay una madurez del destino que es evidente. Todos los actores políticos, de distintos signos, han priorizado el turismo por encima de las diferencias. Eso habla de una identidad clara que nos une como ciudad”.

Y en un mensaje a los sectores políticos, especialmente a la oposición, instó a no perder de vista el valor de la imagen positiva que tiene Federación a nivel nacional: “Es un capital que debemos cuidar entre todos. La crítica constructiva es válida, pero siempre hay que tener en cuenta que el turismo es nuestra principal industria. La marca Federación no tiene techo, pero eso no debe darse por sentado: hay que sostenerla con trabajo, unión y visión de futuro”.

El rol clave del vecino

Marozzini también resaltó el rol del ciudadano común en el desarrollo turístico de Federación. “El vecino es el primer guía turístico que tenemos. Cuando un visitante llega y pregunta dónde están las termas, es el vecino quien responde con amabilidad y precisión. Eso también es marca, eso también construye destino”, afirmó.

Además, mencionó los pasos que se están dando para prepararse ante la llegada de visitantes internacionales: “Ya tenemos cartelería en tres idiomas —español, inglés y portugués— en el parque termal y acuático. Nos estamos anticipando a la llegada del aeropuerto internacional que estará a 50 kilómetros. Pensamos en grande”.

Una película en construcción

Finalmente, Marozzini reflexionó sobre el camino recorrido por Federación desde el descubrimiento del agua termal, que marcó un antes y un después en la historia de la ciudad.

“Esto no es una foto, es una película que se sigue escribiendo. El alumbramiento de las termas transformó la ciudad en lo social y económico. Hoy el turismo es parte esencial de nuestra identidad y nuestro futuro. Federación no nació como destino turístico, se hizo con trabajo, visión y unidad. Y eso hay que seguir fortaleciéndolo todos los días”.

Redacción de 7Paginas