Viernes 5 de septiembre de 2025
Federal: anunciaron la 10° edición de la fiesta del Cuchillero para el fin de semana del día de la madre

El Club Social y Deportivo Talleres anunció la realización de la 10° edición de la tradicional Fiesta del Cuchillero, que este año tendrá lugar el sábado 18 de octubre, coincidiendo con el fin de semana del Día de la Madre. El evento se desarrollará en el anfiteatro municipal “Francisco Ramírez” y ya se encuentran disponibles las entradas anticipadas.
Redacción 7Paginas

El presidente del club organizador, Lucas Castaño, destacó la importancia de este encuentro cultural y popular, “Va a ser una fiesta sencilla, pero con mucho corazón”, expresó, subrayando que la propuesta busca mantener vivo el espíritu comunitario que caracteriza a la celebración.

Música y tradición en Federal

La grilla artística contará con la presencia de El Brujo Ezequiel, Monchito, Merlo, Beso Negro, además de artistas locales y regionales que aportarán diversidad de ritmos y un clima festivo para toda la familia.

La Fiesta del Cuchillero, ya instalada como uno de los eventos más representativos de Federal, combina música, tradición y encuentro popular, fortaleciendo la identidad local y el vínculo entre la cultura y el deporte.

Entradas anticipadas

Las entradas pueden adquirirse en la sede del Club Talleres y a través de vendedores autorizados. Desde la organización invitaron a vecinos y visitantes a sumarse a esta edición especial que promete ser un punto de encuentro para la comunidad y la región.

