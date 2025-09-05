Federal: anunciaron la 10° edición de la fiesta del Cuchillero para el fin de semana del día de la madre

El presidente del club organizador, Lucas Castaño, destacó la importancia de este encuentro cultural y popular, “Va a ser una fiesta sencilla, pero con mucho corazón”, expresó, subrayando que la propuesta busca mantener vivo el espíritu comunitario que caracteriza a la celebración.

Música y tradición en Federal

La grilla artística contará con la presencia de El Brujo Ezequiel, Monchito, Merlo, Beso Negro, además de artistas locales y regionales que aportarán diversidad de ritmos y un clima festivo para toda la familia.

La Fiesta del Cuchillero, ya instalada como uno de los eventos más representativos de Federal, combina música, tradición y encuentro popular, fortaleciendo la identidad local y el vínculo entre la cultura y el deporte.

Entradas anticipadas

Las entradas pueden adquirirse en la sede del Club Talleres y a través de vendedores autorizados. Desde la organización invitaron a vecinos y visitantes a sumarse a esta edición especial que promete ser un punto de encuentro para la comunidad y la región.

