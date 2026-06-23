Federal: Condenaron a Oscar Ramón Ramíres a más de tres años de prisión efectiva por homicidio en exceso de legítima defensa

El hombre había sido declarado culpable por un jurado popular a principios de este mes por el crimen de Claudio Fabián Ayala, ocurrido en el Paraje Las Delicias en noviembre de 2024.

El veredicto del jurado popular

El dictamen judicial se dio en el marco del legajo “Ramíres, Oscar Ramón s/Homicidio simple”. Previamente, el pasado 4 de junio y tras tres intensas jornadas de debate en la ciudad de Federal, un jurado popular lo declaró autor penalmente responsable del delito de Homicidio simple, en exceso de legítima defensa.

El caso investigó el trágico episodio en el cual Ramíres terminó con la vida de Ayala, quien era el exnovio de su actual pareja. Este debate significó el juicio por jurados número 162 que se realiza en la provincia de Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

El pedido de las partes en la audiencia de cesura

Durante la audiencia de cesura, efectuada el 11 de junio en los Tribunales de Concordia, se dirimieron las pretensiones de la pena:

Fiscalía y Querella: El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Eugenia Molina y el fiscal Martín Irurueta, había solicitado la pena de tres años y seis meses de prisión, planteo al que adhirió el abogado querellante, Dr. Leonardo Millicovsky.

Defensa: Por su parte, la defensora pública María del Carmen Molares y el defensor oficial Eduardo Garay, encargados de la asistencia legal de Ramíres, habían requerido una condena menor, de un año y seis meses.

Traslado inmediato a la Unidad Penal

Segun se informo a 7Paginas, Tras la lectura de la sentencia, el magistrado Garrera Allende dispuso la continuidad de la prisión preventiva de Ramíres. Por este motivo, el condenado fue trasladado de inmediato hacia la Unidad Penal Número 1 de la ciudad de Paraná, establecimiento donde permanecerá alojado hasta que la resolución judicial quede firmemente consentida.