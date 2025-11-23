Federal: la Policía recuperó los 9 millones de pesos robados a un vecino y detuvo a una mujer

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que el incidente se registró alrededor de las 20:30, cuando un hombre mayor de edad denunció que, mientras se había ausentado brevemente de su vivienda ubicada en calle Cepeda, a metros de Brown, alguien ingresó y se llevó una suma millonaria en efectivo que guardaba en el interior del domicilio.

Con la descripción aportada por la víctima sobre la presunta autora, el jefe de calle inició una rápida recorrida y se dirigió a una vivienda situada a unas 10 cuadras del lugar, donde entabló diálogo con una mujer. Minutos más tarde, la sospechosa entregó voluntariamente una bolsa con dinero, y en presencia de testigos se realizó el recuento: la cifra ascendía a casi 4 millones de pesos.

Informado el Fiscal en turno, se ordenó la aprehensión de la mujer, de 26 años, y el pedido de un allanamiento para su domicilio. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías y ejecutada de inmediato por el personal policial, arrojando resultado positivo: dentro de la vivienda se secuestraron más de 5 millones de pesos adicionales.

De este modo, la Policía logró recuperar la totalidad de los 9 millones robados, además de recibir la denuncia formal del damnificado.

En el operativo intervinieron agentes de la División Operaciones y Seguridad Pública, junto con personal de Criminalística, bajo la supervisión de la Subjefatura Departamental.