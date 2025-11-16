Federal: un temporal provocó voladuras de techos, caída de postes y árboles en distintos puntos del departamento

Registro de lluvias en el departamento Federal:

Banderas (Destacamento): 22 mm

Chañar (Comisaría): 3 mm

Conscripto Bernardi (Comisaría): 7 mm

El Cimarrón (Comisaría): 9 mm

Elías Romero (Destacamento): 2 mm

Federal – Brigada de Abigeato: 17 mm

General Güemes (Destacamento): 5 mm

La Calandria (Comisaría): 5 mm

Nueva Vizcaya (Comisaría): 15 mm

Sauce de Luna (Comisaría): 25 mm

Además de las precipitaciones, el temporal llegó acompañado de fuertes ráfagas de viento que provocaron daños estructurales y complicaciones en distintos sectores del departamento.

Daños reportados por las inclemencias climáticas:

Tres postes de luz caídos en diferentes puntos.

Árboles derribados, generando obstrucción en caminos y afectando tendidos eléctricos.

Un vehículo con daños luego de que un poste de energía cayera sobre su estructura.

Hasta el momento, no se registraron personas evacuadas, aunque se continúa monitoreando la situación ante la posibilidad de nuevas inestabilidades climáticas.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar zonas anegadas o con cables caídos y mantenerse atentos a los informes oficiales mientras continúan los trabajos de limpieza y reparación en las áreas afectadas.

Redacción de 7Paginas