Feliciano activa un plan de contingencia preventivo ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño

Convocatoria al COEM

En el transcurso de esta semana, el Ejecutivo municipal formalizará mediante un decreto oficial la convocatoria y conformación del Consejo de Emergencia Municipal (COEM). Este organismo funcionará como la herramienta técnica y operativa central para la gestión de la crisis, unificando criterios y centralizando la toma de decisiones.Sin embargo, la gestión local decidió no esperar la burocracia de los plazos.

El municipio ya comenzó a ejecutar operaciones previas en el territorio para optimizar los tiempos de respuesta y garantizar un manejo eficaz y eficiente de los recursos disponibles.

El plan diseñado por la administración de Arévalo hace hincapié en la prevención estructural. Las tareas iniciales apuntan a establecer un orden de prioridad estricto en trabajos de infraestructura y optimización de servicios esenciales antes de la emergencia.Las cuadrillas municipales centrarán sus esfuerzos en asegurar el correcto funcionamiento de los desagües pluviales, la limpieza de canales críticos y el blindaje de las líneas vitales de la ciudad.

Con estas acciones, Feliciano busca disminuir al mínimo el impacto del temporal, proteger los bienes de la comunidad y, fundamentalmente, salvaguardar al vecino.

Por Pedro Martinez