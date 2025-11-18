7PAGINAS

Martes 18 de noviembre de 2025
Feliciano cierra el año con una inversión histórica de $100 millones en obras públicas

La Municipalidad de San José de Feliciano anunció una de las inversiones más importantes de los últimos años: un paquete de obras por un total de $100.000.000, financiado íntegramente con recursos propios. El intendente Damián Arévalo confirmó que estos trabajos buscan fortalecer la infraestructura urbana, mejorar los servicios públicos y acompañar el crecimiento de la ciudad.
Arribo de adoquines para la pavimentación de calle Presidente Illia

 

En la mañana del martes llegó el primer cargamento de adoquines de hormigón destinados a la pavimentación de calle Presidente Illia. Se trata de los dos primeros equipos de un total de cinco que arribarán en los próximos días. La obra, que comenzará de inmediato, tiene un plazo estimado de ejecución de sesenta días y demandará una inversión cercana a los 40 millones de pesos provenientes del presupuesto municipal.

 

La pavimentación por adoquinado es una de las intervenciones más esperadas por los vecinos y comerciantes del sector, ya que permitirá mejorar notablemente la circulación y el acceso a la zona.

 

Más obras en marcha

 

Además del adoquinado de calle Illia, el municipio confirmó la ejecución de otras intervenciones claves:

 

Nuevo grupo sanitario en el Espacio Multieventos: permitirá brindar mejores servicios durante eventos y actividades culturales, beneficiando a miles de asistentes.

 

Instalación de seis nuevos registros cloacales: una mejora esencial para optimizar la red de saneamiento y dar respuesta a la demanda de los vecinos.

 

Colocación de nuevos locales de venta en el Predio Multieventos: esta iniciativa favorecerá oportunidades comerciales y fortalecerá el vínculo con emprendedores y comerciantes locales.

 

El intendente Arévalo resaltó que estas acciones representan un paso firme hacia la modernización de la ciudad. “Estas obras son necesarias y apuntan a mejorar los servicios y la infraestructura básica de Feliciano. Lo hacemos con responsabilidad, transparencia y pensando siempre en el vecino”, afirmó.