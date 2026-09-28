Feliciano: Entró a una casa con un machete, la Policía lo redujo con gas y le encontraron cocaína

Una madrugada de extrema tensión se vivió en el barrio San Antonio de Feliciano, donde la Policía debió intervenir ante un hombre que, en medio de una crisis, ingresó al domicilio de un vecino portando un machete y protagonizando una situación de riesgo.

El alerta llegó a través del sistema 911, que informó sobre la presencia de una persona en crisis dentro de una vivienda. De inmediato, efectivos de la Jefatura Departamental Feliciano se dirigieron hasta el lugar.

Al arribar, los policías encontraron al hombre en el interior del domicilio, armado con un machete, sumamente alterado, con expresiones incoherentes y realizando movimientos amenazantes.

Ante el peligro para quienes se encontraban en la vivienda y para el propio individuo, personal especializado intervino para controlar la situación. Finalmente, lograron reducirlo mediante la utilización de un dispersor de gas lacrimógeno.

Una vez que el hombre pudo ser controlado, se solicitó la intervención del personal sanitario. Posteriormente fue trasladado en ambulancia, con custodia policial, hasta el Hospital General Francisco Ramírez, donde quedó bajo atención médica.

Le encontraron cocaína

Pero durante el procedimiento surgió otro elemento que complicó la situación. Al realizarle un palpado superficial sobre sus prendas, los efectivos encontraron un envoltorio que contenía una sustancia pulverulenta de color blanco.

La sustancia fue sometida a las pruebas correspondientes y arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, por lo que se procedió a su formal secuestro.

El hombre quedó en el hospital local bajo atención médica y custodia policial, mientras se aguardaba la evaluación de los profesionales y se analizaba una eventual derivación a otro centro asistencial.

El episodio demandó la intervención de efectivos policiales y personal de salud para controlar una situación de alto riesgo, en la que el hombre se encontraba armado con un machete dentro de una vivienda ajena.

Con información de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas