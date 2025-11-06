Feliciano: exención de tasas para jubilados

La iniciativa, que fue presentada por el intendente Damian Arévalo junto a la Secretaria de Gobierno Anabella Ferreras, busca brindar un alivio económico a aquellos que han trabajado y soportado muchas adversidades a lo largo de sus vidas.

La exención del 100% de la tasa inmobiliaria será aplicable para titulares actuales que cumplan con ciertos requisitos, como habitar su vivienda única, no destinarla a renta ni actividad comercial y no registrar deudas, entre otros. Además, para acceder al beneficio, el ingreso del grupo conviviente no deberá superar las cuatro jubilaciones mínimas (valor nacional).

«Es una forma de compensar y ser más empáticos con aquellos que han trabajado y soportado muchas adversidades», destacó el intendente Arévalo. «Sabemos lo difícil que está la situación para ellos, por eso es que seguimos confirmando políticas de contención social».

La presentación de este proyecto de ordenanza es un claro ejemplo del compromiso del municipio de Feliciano con sus adultos mayores, y busca reconocer el esfuerzo y sacrificio hechos durante sus vidas.