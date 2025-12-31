Feliciano firmó el acuerdo para reactivar el Frigorífico Multiespecies con una inversión millonaria

La concreción del convenio se dio tras un proceso administrativo riguroso, respaldado por una ordenanza aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, lo que garantiza la legalidad y transparencia de la operatoria. La llegada de esta inversión privada permitirá no solo concluir la infraestructura existente, sino también poner en funcionamiento un emprendimiento estratégico para toda la cadena ganadera de la región.

Tras la firma, el intendente Damián Arévalo destacó la trascendencia del acuerdo: “Estamos dando un paso firme. Este acuerdo se traduce en confianza, legalidad y, sobre todo, en oportunidades reales de trabajo para nuestra gente”.

La reactivación del frigorífico implicará la generación de empleo directo e indirecto, con prioridad para la mano de obra local tanto en la etapa final de obra como en la posterior operación. Además, significará un importante valor agregado en origen, ya que los productores podrán faenar y procesar su producción en la propia ciudad, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la competitividad del sector.

Por la magnitud de la inversión, Feliciano se perfila como un polo agroindustrial estratégico dentro de la provincia. En ese sentido, Arévalo subrayó: “Desde el municipio aportamos seriedad y gestión en un proceso llevado adelante con responsabilidad y prudencia, cumpliendo cada uno de los objetivos fijados al inicio de la gestión. La reactivación del frigorífico es una realidad tangible que marca un antes y un después en la historia productiva de la ciudad”.

Por Pedro Martinez