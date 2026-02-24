Feliciano Impulsa la Economía del Conocimiento: El Municipio brindará capacitación en E-commerce para comerciantes locales

La iniciativa busca dotar a los vecinos de herramientas tecnológicas para expandir sus fronteras comerciales. «Impulsamos el desarrollo de sitios web para que nuestros comerciantes exploren nuevos horizontes de ventas y generen un mayor movimiento económico puedan ampliarse y sumarse al mundo del e-commerce», expresó Arévalo tras una reunión técnica de planificación.

Para el desarrollo de este programa, el municipio apuesta al talento de jovenes locales: el Intendente se reunió con Nicolas Alejandro Demauri y David Marcos Muñoz, Técnicos Universitarios en Programación egresados de la extensión áulica de la UTN Feliciano, quienes estarán a cargo de diagramar el trayecto formativo.

«Vender por internet no es solo una tendencia, es una necesidad para ampliar el alcance de cualquier negocio. Queremos que cada emprendedor de Feliciano tenga la capacidad de crear su propia vidriera online y generar ingresos en el mundo digital», concluyó el intendente.

Pedro Martinez