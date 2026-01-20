Feliciano invita a vivir la magia de sus Carnavales 2026

Ubicada estratégicamente en el norte de Entre Ríos, a 90 kilómetros de La Paz, 35 de Sauce (Corrientes), 85 de Chajarí y 80 de Federal, la ciudad se consolida como un punto de encuentro ideal para el turismo regional, ofreciendo una propuesta cultural y festiva para toda la familia.

Fechas confirmadas

El Corsódromo Oficial del Predio Multieventos abrirá sus puertas para cinco noches inolvidables de carnaval:

Sábado 24 de enero

Sábado 31 de enero

Sábado 7 de febrero

Sábado 14 de febrero

Domingo 15 de febrero

Cada jornada será una cita imperdible con el color, la música y el despliegue artístico de las comparsas locales.

Las comparsas protagonistas

Tres históricas comparsas serán las encargadas de encender el corsódromo:

Irupé, última campeona y actual portadora de la Reina del Carnaval.

Marabú, con más de 50 años de trayectoria, emblema de tradición y continuidad.

Ivoti Porá, otra comparsa histórica que se destaca por su narrativa y puesta en escena.

Bailarines, vestuarios y coreografías se combinan para contar historias que transforman cada noche en un verdadero espectáculo de fantasía.

Un corsódromo renovado

Inaugurado en 2025 en el Predio Multieventos, el Corsódromo Oficial se consolida como el epicentro de la fiesta. Para esta edición 2026 contará con tres cantinas oficiales, una por cada comparsa, nuevos sanitarios y locales de venta, además de espacios laterales de 50 metros destinados a la colocación de sillas, brindando mayor comodidad al público.

Competencia y pasión

El Carnaval Felicianero también se vive con espíritu competitivo. Las comparsas participan por el Reinado y en diversos rubros como comisión de frente, maestro de ceremonia, porta banderas, batería, figura femenina y otros subrubros que enriquecen la propuesta artística. El ritmo de las baterías y la creatividad de cada agrupación han posicionado a esta fiesta como una de las más convocantes del litoral.

Una fiesta para toda la familia

Más allá del espectáculo, el carnaval se distingue por la participación activa de la comunidad. Familias enteras disfrutan de noches de espuma, risas y encuentros, en un clima festivo e inclusivo que integra a niños, jóvenes y adultos en un mismo espíritu de celebración.

San José de Feliciano abre sus puertas e invita a toda la región y al país a ser parte del Carnaval Felicianero 2026, una propuesta donde la tradición se renueva y la alegría se comparte en cada desfile.

Por Pedro Martinez