Martes 2 de septiembre de 2025
Feliciano lanza un plan de regularización de deudas para vecinos

El intendente de San José de Feliciano, Damián Arvelo, anunció que a partir de septiembre la Municipalidad pondrá en marcha un plan especial de regularización de deudas tributarias, con el fin de ofrecer a los contribuyentes alternativas accesibles y flexibles para ponerse al día.
Redacción 7Paginas

Detalles del plan

El esquema incluye distintas modalidades de pago:

Desde 4 cuotas sin interés,

Hasta 30 cuotas con un mínimo interés.

Según explicó Arvelo, el pago de los impuestos es esencial para garantizar el funcionamiento del municipio, sostener la atención a los vecinos y concretar obras y servicios en la ciudad.

Llamado a la comunidad

El intendente convocó a los vecinos a acercarse a las oficinas municipales para consultar su estado de deuda y acceder a soluciones personalizadas.

“Nos ayudamos entre todos. Los impuestos en nuestra administración, con responsabilidad y cuidado, los volcamos nuevamente a Feliciano en obras, servicios y mejoras”, remarcó Arvelo.

Beneficios del programa

Este plan representa una oportunidad para que los contribuyentes regularicen su situación fiscal y, al mismo tiempo, el municipio pueda seguir avanzando en proyectos de infraestructura, servicios básicos y mejoras para la comunidad.

 