Feliciano podría quedarse sin controles oftalmológicos y anteojos gratuitos para niños

En cada departamento, la actividad se desarrolla en la ciudad cabecera, y para Feliciano estaba prevista una jornada el miércoles 27 de agosto. Sin embargo, la realización aún no fue confirmada. Según trascendió, el intendente Damián Arévalo informó que el municipio no cubrirá los gastos correspondientes al servicio profesional de oftalmología, condición indispensable para que el programa pueda concretarse.

Riesgo de dejar a los niños sin controles

La decisión genera preocupación, ya que podría dejar a numerosos niños sin la posibilidad de acceder a un control visual básico y a un par de anteojos gratuitos, herramientas fundamentales para su aprendizaje y desarrollo.

Algunos sectores sostienen que la postura del intendente responde a razones políticas, vinculadas a la negativa de compartir escenario con autoridades nacionales y provinciales en plena campaña electoral, a pedido de los candidatos del PJ.

No sería la primera vez que ocurre algo similar: días atrás, Arévalo comunicó a Anses que el municipio dejará de hacerse cargo del alquiler y mantenimiento de la oficina local, lo que pone en riesgo la continuidad de ese servicio en Feliciano.

Una decisión en debate

La incógnita que se abre ahora es si la misma lógica terminará afectando a un programa que apunta directamente a la salud y el bienestar de los niños del departamento. Mientras tanto, familias, docentes y referentes sociales esperan definiciones que permitan garantizar la llegada del operativo.

7Paginas