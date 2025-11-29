Feliciano: un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras el incendio de una vivienda Creen que el fuego se inició por un cigarrillo encendido

El siniestro fue advertido por vecinos que, al ver salir llamas del interior del domicilio, dieron aviso inmediato a los Bomberos Voluntarios. Al llegar, las dotaciones trabajaron intensamente para controlar el fuego, que había avanzado velozmente por distintos sectores de la casa.

Una vez extinguido el incendio, los bomberos ingresaron a la vivienda y encontraron sin vida a uno de sus habitantes, quien quedó atrapado entre las llamas. La víctima, un hombre mayor de edad, no logró escapar del incendio.

Otro hombre de 42 años, que también se encontraba dentro del inmueble, consiguió salir por sus propios medios, aunque presentaba quemaduras de diversa consideración. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece internado y bajo observación.

Según relataron fuentes oficiales, el sobreviviente manifestó que el fuego “se habría iniciado accidentalmente luego de dejar un cigarrillo encendido que tomó contacto con un colchón”, lo que generó una rápida propagación de las llamas en el ambiente.

La Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo del fallecido a la Morgue Judicial de Concordia para la realización de la autopsia correspondiente, con el fin de determinar con precisión las causas de la muerte y avanzar en la investigación.

En el lugar trabajaron peritos en incendios, personal de Criminalística y efectivos policiales, quienes realizaron los procedimientos de rigor y documentaron el estado de la vivienda tras el siniestro.

