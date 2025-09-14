Feliciano: un policía recibió un disparo en la cabeza mientras cazaba y detuvieron a otro funcionario policial

El hecho ocurrió en La Emilia, ubicado en el kilómetro 6 de la Ruta Provincial N° 2, donde Benítez se hallaba acompañado por otro efectivo policial. Según las primeras informaciones, ambos portaban un rifle calibre .22 y, por circunstancias que se investigan, el arma habría caído al suelo y efectuado un disparo que impactó en la zona frontal de la cabeza del funcionario.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local y posteriormente derivada al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

La causa quedó bajo investigación de la fiscal de Feliciano, Dra. Gisela Guadalupe Muñiz, quien deberá establecer la mecánica exacta del hecho y si se trató de un accidente o de una acción imprudente.

En tanto, el comisario inspector Mariano Vecchio confirmó a 7Paginas que, el hecho ocurrió alrededor de las 15 y 30 horas.

Tambien se supo que, a raíz de este episodio, otro funcionario policial fue detenido, aunque no trascendieron por el momento mayores detalles sobre su situación procesal.