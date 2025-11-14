Feliciano: una mujer denunció que fue secuestrada y abusada por dos hombres que serían de Federación

El hecho, según su propio relato, ocurrió entre la medianoche y la una de la mañana, en calle Córdoba, del barrio del mismo nombre. La víctima caminaba sola cuando una moto con dos hombres —de alrededor de 40 años— se detuvo junto a ella. Uno descendió, la tomó por la fuerza, la amenazó y la obligó a subir al rodado. Después fue trasladada hasta una zona descampada, donde ambos la violaron y la amenazaron para impedir que denunciara lo ocurrido.

La mujer manifestó que conoce a uno de los agresores, aunque aclaró que ninguno reside en Feliciano, sino que serían oriundos de Federación. Tras el ataque, la dejaron abandonada en el lugar. En estado de shock, volvió caminando hasta su domicilio, sin fuerzas para pedir ayuda y temiendo por sus hijos.

Demoró en denunciar por miedo y falta de contención

Recién días después pudo reunir la fortaleza necesaria para presentarse en Fiscalía. Según su testimonio, allí solo recibió acompañamiento psicológico, pero no cuenta con abogado ni defensor público.

“No tengo cómo pagar un abogado, no tengo quién me defienda. Me dieron solo una psicóloga, pero sigo sola”, expresó en diálogo con este medio. También lamentó que la ciudad no cuente con instituciones capaces de ofrecer contención real, resguardo o acompañamiento integral.

“En Feliciano no hay lugares donde una mujer que pasa por esto pueda sentirse protegida. Estoy con miedo, no duermo, no como, lloro todo el tiempo”, dijo profundamente afectada.

Cuestionamientos a la seguridad y a la falta de prevención

La víctima decidió hacer público su caso para alertar a la población y exigir respuestas a las autoridades. Sostuvo que los controles policiales son insuficientes, especialmente por las noches.

“Cuando ven a una mujer sola caminando, ¿qué hace la policía? Cuando ven dos en moto, ¿prestan atención o están paseando? ¿Hacen prevención o solo actúan cuando ya pasó lo peor?”, cuestionó entre lágrimas.

Su estado emocional es crítico: sufre insomnio, pérdida del apetito y un miedo constante que también se traslada a su familia.

Un caso que expone fallas institucionales

Este episodio vuelve a poner en evidencia una problemática persistente: la falta de mecanismos efectivos de protección para las mujeres en situaciones de violencia extrema.

Una víctima que denuncia haber sido secuestrada, abusada y amenazada, continúa sin protección legal, sin acompañamiento integral y sin garantías de seguridad. Entre tanto, los agresores —que serían de Federación— permanecen libres.

Con información de Depierta Feliciano

Redaccion de 7Paginas