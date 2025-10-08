Feliciano: una mujer quedó detenida por usar tarjetas de una billetera olvidada en un cajero

Según informó la policía, una vecina de la localidad denunció que había olvidado su billetera —que contenía tarjetas bancarias, dinero en efectivo y alhajas— en la zona de cajeros automáticos del Banco BERSA, ubicado sobre calle Buenos Aires. Minutos después, comenzó a recibir notificaciones en su celular de compras realizadas con una de sus tarjetas de Mercado Pago, lo que encendió la alarma.

De inmediato, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Feliciano tomó intervención y realizó un relevamiento en la zona. La billetera fue hallada cerca de la entidad bancaria, aunque sin el dinero, las alhajas ni las tarjetas.

Con la colaboración de las cámaras de seguridad, los efectivos lograron identificar a una mujer que había efectuado las compras utilizando las tarjetas extraviadas. Tras informar a la Fiscalía local en turno, se solicitó una orden de allanamiento para un domicilio de la ciudad, donde se concretó el secuestro de las alhajas faltantes.

En el operativo fue detenida una mujer de 33 años, oriunda de Feliciano, quien quedó alojada en la dependencia policial por el supuesto delito de “apropiación de cosa perdida y estafa en concurso real”, quedando a disposición de la Justicia.

Chajari al Dia