Feliciano ve los resultados del Polo Hortícola: trabajo y producción local

En la temporada anterior, se obtuvo una cosecha de más de 600 kg de lechuga, 500 kg de tomate y una variedad de otros productos, como remolacha, acelga, morrón, berengena, zapallito de tronco, melón, maíz dulce, batata, entre otros.

La producción del Polo Hortícola Municipal fue vendida en el Mercado Popular, a precios justos y de calidad y la comunidad pudo acceder a productos frescos y saludables. El proyecto se enmarca en la política de fomento a la producción local y el consumo responsable.

Redoblar esfuerzos

El intendente Damián Arévalo destacó que hoy el polo hortícola es «la oportunidad laboral para 5 familias estas personas están a cargo de la gestión y la producción para abastecer el mercado generando nuevos empleos , es muy importante desarrollar iniciativas tendientes a la búsqueda de empleo genuino de la ocupación digna y noble como lo es cultivar nuestra tierra y más aún producir alimentos , muchas veces estos productos llegan desde otras provincias aumentando los costos a las familias , nosotros nos planteamos desarrollar esta economía social que beneficia a nuestra gente , cada recurso invertido sabemos que tiene este fin que se esta cumpliendo , por eso pretendemos aumentar la producción y la variedad de lo que cosechamos».

Pedro Martinez