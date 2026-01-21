Feliciano, Victoria y Paraná mostraron su carnaval en La Vieja Usina

El encuentro marcó el primer acercamiento del carnaval entrerriano con el público paranaense dentro de esta propuesta cultural, que continuará durante los próximos tres martes, a partir de las 20 horas, con entrada libre y gratuita.

Durante la velada estuvo presente el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, quien destacó que “este ciclo muestra cómo sentimos la cultura los entrerrianos, cómo nos gusta expresar lo que somos y el trabajo que hay detrás de cada comparsa que forma parte de esta fiesta popular”.

Por su parte, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró la amplia convocatoria y señaló que “esta iniciativa fue muy bien recibida por muchas localidades entrerrianas. Es abrir los centros culturales de la Secretaría a todas las ciudades, como lo venimos haciendo en distintos ciclos y encuentros”.

También participó de la actividad la senadora provincial por Feliciano, Gladys Domínguez, quien resaltó el carácter federal de la propuesta y afirmó: “Vinimos a acompañar esta fiesta con representación de nuestro departamento. Es una muy buena iniciativa”.

Desde el público y las comparsas también hubo palabras de reconocimiento. Cristina, de Feliciano, celebró la posibilidad de “compartir el trabajo, la pasión y el sentimiento del carnaval”, mientras que Mario, de Victoria, definió al carnaval como “una de las fiestas más populares de la provincia, que siempre trae alegría a la comunidad”.

En representación de Victoria desfilaron Obrigado Batería, Batuque, Jarana Ban, Reyes del Samba y La Fábrica de Pasistas; por Paraná participó la batería NN; y por Feliciano estuvieron presentes las comparsas Irupé, Ivotí Porá y Marabú.

Además, durante la noche se realizaron sorteos entre los asistentes, modalidad que continuará en las próximas fechas. En esta oportunidad se entregaron pasajes a Gualeguaychú, gentileza de la empresa de turismo Jomil, entradas a las termas y al carnaval de esa ciudad, y entradas para el carnaval de Victoria.

La actividad forma parte de la agenda CUAC! Cultura Activa Verano, que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante la temporada estival en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de promover y difundir la identidad cultural entrerriana.