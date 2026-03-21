Felie Sastre le recordó al PJ la tercerización de residuos y la cesión del campo del Abasto a Juan Grabois

El edil explicó a 7Paginas, que la medida surge de un trabajo previo de casi dos años, en el que el intendente analizó distintos modelos de gestión en otras ciudades, con el objetivo de dar una solución estructural al problema de la recolección de residuos.

“Había un diagnóstico claro de que el municipio no estaba prestando el servicio de manera eficiente. Los vecinos se quejaban por incumplimientos, acumulación de basura y la formación de microbasurales”, señaló Sastre.

En ese sentido, remarcó que la ordenanza plantea un cambio profundo en el sistema, con un esquema mixto inicial —donde el municipio continuará prestando parte del servicio— y la posibilidad de avanzar hacia una concesión mediante licitación pública por un plazo de hasta seis años.

Antecedentes y cuestionamientos

El concejal también apuntó contra la oposición al señalar que la recolección ya había sido parcialmente tercerizada en gestiones anteriores, particularmente en zonas como Villa Zorraquín, Osvaldo Magnasco y La Bianca.

“Nos sorprende la postura del justicialismo cuando ellos ya habían entregado parte del servicio sin una normativa clara e incluso sin pasar por el Concejo Deliberante”, afirmó.

Además, agregó que al asumir la actual gestión se detectaron irregularidades, como la cesión informal de un camión recolector a una cooperativa de trabajo que, según indicó, no contaba con la debida ratificación legislativa.

En otro tramo de sus declaraciones, Sastre también lanzó una crítica política más amplia: “El PJ gobernó durante años declarando emergencias en distintos ámbitos y ahora se escandalizan porque reconocemos un problema ambiental real”.

En esa línea, cuestionó expresiones de la concejal Carolina Amiano, quien había calificado la medida como un “negociado”. “Es una opinión que corre por su cuenta. Hay mucho trabajo detrás de esta decisión”, respondió.

También hizo referencia a antecedentes de la gestión anterior, señalando que “entregaron el campo del Abasto” al dirigente social Juan Grabois, en el marco de sus críticas al justicialismo.

Costos y situación laboral

Respecto al impacto económico, el concejal aseguró que la implementación del nuevo esquema no implicará mayores costos para los vecinos. “Está estudiado que no se va a gastar más, e incluso hay proyecciones de ahorro si el sistema funciona como esperamos”, sostuvo.

En cuanto a los trabajadores, descartó despidos y explicó que habrá una reasignación de tareas dentro del municipio. “Nadie va a quedar sin trabajo, pero sí se reorganizarán funciones”, afirmó.

Expectativas y etapa clave

Sastre indicó que la etapa actual funcionará como una prueba piloto y que será la ciudadanía la que evalúe los resultados. No obstante, adelantó que la intención del oficialismo es avanzar hacia una licitación integral del servicio.

“Esto es transitorio. La solución de fondo es concesionar el servicio en toda la ciudad, con reglas claras y mayor eficiencia”, concluyó.

El debate por la gestión de los residuos ha tomado fuerza en la agenda local, en medio de un feroz cruce político y que también suma a algunos gremios que a simple vista se quedan sin una herramienta de presión como lo han hecho en varias oportunidades teniendo a la comunidad como releen.

Redacción de 7Paginas