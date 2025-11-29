Felipe Sastre salió a respaldar al intendente Azcue: “Nada se hace a espaldas del Concejo Deliberante”

Ahora fue el concejal Felipe Sastre quien salió a desmentir las versiones difundidas por ese medio sobre un supuesto aumento del 25% en la Tasa General Inmobiliaria aplicado “por decreto” y “a espaldas del Concejo Deliberante”.

En el programa Zona de Opinión de radio Zona, Sastre explicó punto por punto cómo se aplica el incremento, afirmó que el ajuste responde a la actualización del avalúo provincial y acusó a Claudio Gastaldi de “militante político que se esconde detrás de un medio de prensa”.

“No hubo aumento por decreto ni nada irregular”

Sastre sostuvo que Diario Junio difundió información falsa y buscó instalar que el Ejecutivo había realizado una maniobra encubierta, “Es mentira que se haya aumentado la tasa por decreto o a escondidas. Lo único que hubo fue la actualización del avalúo fiscal de la provincia, que está prevista en la normativa y que también impacta en el impuesto inmobiliario urbano. No es un aumento decidido por el municipio.”

El concejal remarcó que se trata de un mecanismo que funciona hace años y que no fue implementado por la gestión Azcue, “La tasa va atada al avalúo provincial. Cuando la provincia actualiza, nosotros debemos corregir. Eso está establecido desde siempre.”

Presupuesto 2026: aprobado por unanimidad

En una sesión cargada de debate, el Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal para 2026, que prevé $124.000 millones, de los cuales $18.500 millones se destinarán a obra pública, “el doble de lo invertido en 2025”, destacó Sastre.

Subrayó que la administración local debió reconfigurar su esquema ante la caída de fondos nacionales y provinciales, “Hoy el 70% de la obra pública se financiará con recursos propios. Es un cambio de paradigma que llevó dos años de transición.”

El edil destacó que, pese a sus observaciones, el bloque justicialista acompañó el proyecto, “La oposición hizo sus planteos y está bien, porque ese es su rol. Pero finalmente votó a favor, lo que demuestra que el presupuesto es sólido.”

Cruces con la oposición por Desarrollo Humano

Sastre también respondió a las críticas de la concejala Claudia Villalba, quien había advertido sobre una supuesta caída en la inversión en bienes de capital y el posible cierre de dispositivos municipales.

El concejal rechazó esas versiones y aseguró que la gestión busca evitar la superposición de funciones entre Nación, provincia y municipio, “No podemos mantener un esquema donde la misma persona golpea las puertas de los tres niveles del Estado para pedir lo mismo. Estamos ordenando eso y redistribuyendo competencias.”

La voz del intendente: “Son mercenarios, mentirosos y descarados”

Durante una nota realizada el jueves, Azcue había sido contundente respecto del rol de Diario Junio, “Son mercenarios. Han sido funcionales al saqueo de la ciudad durante años junto a sectores del PJ. No hacen periodismo serio y por eso decidimos cortarles la pauta.”

El jefe comunal aseguró además que la gestión trabaja en bajar impuestos y anunció la eliminación de la histórica tasa del 10% sobre la energía.

Sastre coincidió con Azcue

El concejal no solo respaldó las declaraciones del intendente, sino que fue más allá, “Comparto totalmente lo que dijo Azcue. Gastaldi no es periodista: es un militante político que ataca como político y después se esconde detrás del argumento de libertad de expresión. Hace operaciones, difamaciones y publica información falsa.”

Sastre insistió en que las críticas de Diario Junio buscan generar confusión: “Publican cosas que ni nosotros sabemos de dónde salen. Hablan de aumentos que no existen y buscan desprestigiar una gestión que está ordenando la ciudad.”

Tributaria en puerta y clima caliente

La próxima semana el Concejo abordará la ordenanza tributaria, en medio de cruces entre oficialismo y oposición sobre posibles incrementos.

Sastre pidió claridad, “No hay nada oculto, ni decretos truchos, ni aumentos arbitrarios. Lo que sí hay es una campaña para instalar miedo en los vecinos.”

