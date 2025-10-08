Femicidio de Daiana Mendieta: un disparo en la cabeza, sangre en la camioneta, cámaras y un testigo clave

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que el cuerpo de la víctima presentaba un orificio compatible con disparo de arma de fuego en la parte posterior del cráneo. Esta lesión y otras serán corroboradas por el informe de la autopsia.

Acerca de cómo los policías llegaron al aljibe en el cual, este martes a la mañana, encontraron el cuerpo de Daiana, en una zona alejada de donde se realizaban los rastrillajes, se refirió que un testigo fue clave: en horas de la noche del viernes el hombre vio una camioneta blanca similar a la Toyota Hilux de Brondino en inmediaciones de la zona del hallazgo del auto abandonado de Daiana y de donde estaba el aljibe de una casa abandonada.

Lo que terminó de comprometer la situación del hombre que se dedica a trabajar con maquinaria agrícola en el campo, fue un rastro de sangre que el personal de la Policía Científica encontró en la camioneta. La muestra será analizada en el laboratorio para confirmar si es humana o animal y, de ser lo primero, se realizará el análisis de ADN cotejándolo con el patrón genético de la víctima.

Videos de cámaras de seguridad que encontraron los investigadores permiten observar los movimientos del auto Chevrolet Classic de Daiana y la camioneta del acusado en lugar y horarios que hacen presumir que ambos iban hacia el mismo lugar.

De este modo, en las próximas horas la fiscal Emilce Reynoso imputará a Brondino por homicidio calificado por violencia de género (femicidio), entre otros agravantes que se puedan agregar a este delito. El hombre ya tiene 90 días de prisión preventiva que le dictó la Justicia tras la audiencia de imputación por Resistencia a la autoridad, debido al episodio del domingo a la noche en el cual agarró una escopeta cuando la Policía llegó a su casa. No solo se puso violento con los uniformados, sino que además pretendió quitarse la vida. Otro indicio que podría ser utilizado en su contra, teniendo en cuenta que gran parte de los femicidas se suicidan luego de cometer los crímenes de género.

En tanto, en la pequeña localidad de Mansilla, este miércoles por la noche hubo una marcha en silencio por las calles en reclamo de Justicia por Daiana.

