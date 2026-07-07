Fenómeno de «El Niño»: «Nos estamos preparando para una gran creciente», dijo el intendente Azcue

Frente a los preocupantes pronósticos meteorológicos e hidrológicos que anticipan un fenómeno de «El Niño» de características graves para la región, el Comité Operativo de Emergencias (COE) de Concordia se declaró en estado de preparación activa. En una reunión clave mantenida este martes en el Centro de Convenciones, las autoridades locales junto a las fuerzas de seguridad delinearon los pasos a seguir, confirmando la realización de un simulacro de asistencia coordinado por el Ejército Argentino.

«El panorama es feo y nos estamos preparando para una gran creciente», afirmó de forma directa el intendente Francisco Azcué en diálogo con 7Páginas. El jefe comunal explicó que las proyecciones técnicas provistas por el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande indican que las intensas precipitaciones esperadas en los distintos niveles de la cuenca provocarán un caudal que obligará a la represa a realizar maniobras de liberación de agua. Según estas estimaciones, la altura del río Uruguay en el puerto local superaría la cota de los 14 metros en el período comprendido entre septiembre y marzo de 2027.

Tecnología del Ejército para optimizar la respuesta

La principal novedad del protocolo de contingencia actual radica en la incorporación de un software de última generación desarrollado y gestionado por el Regimiento de Caballería de Tanques 6 «Blandengues», bajo la supervisión de su jefe, el Teniente Coronel Jorge Andrés Camarino.

Esta herramienta tecnológica permite centralizar y actualizar de manera precisa la información recopilada casa por casa en las zonas inundables. De este modo, ante cada centímetro que aumente el nivel del río, el sistema calculará de manera automática el número de familias afectadas, la cantidad de camiones necesarios para los traslados, el personal de salud requerido y el volumen de insumos y alimentos indispensables.

«La consigna es mejorar y ser precisos. Uno no puede salir corriendo el día que llega el agua a los 14 metros a buscar recursos», enfatizó Azcué, confirmando que el próximo paso en el mes de agosto será realizar un ejercicio de simulación virtual simulando escenarios críticos (de 14.50 metros a 15 metros de cota) para evaluar la capacidad de respuesta en tiempo real.

Por su parte, el Teniente Coronel Camarino ratificó el compromiso absoluto de la fuerza: «Básicamente lo que se busca es la previsión y el empleo adecuado y eficiente de los medios disponibles. El Ejército va a poner todo su personal humano y material a disposición en caso de que ocurra la emergencia».

«Prefiero dar malas noticias, pero que todos sepamos la verdad»

Durante la rueda de prensa, el Intendente remarcó que su gestión mantendrá una política de total transparencia informativa de cara a la ciudadanía. «No quiero ser dramático, pero sí realista. Se espera un fenómeno fuerte, muy fuerte. Mientras yo presida este Comité de Emergencia, la información la voy a brindar de forma personal e inmediata. Le pido a la población que se informe únicamente por los canales oficiales y que colaboremos estrechamente con los medios de comunicación profesionales para chequear cada dato», aseveró Azcué.

Inversión de recursos locales y articulación con Nación y Provincia

Consultado sobre el respaldo económico para afrontar la contingencia y evitar la total dependencia de campañas de donaciones, el mandatario concordiense confirmó que ya existen mesas de trabajo articuladas con el gobierno provincial y nacional.

No obstante, puntualizó que el municipio viene ejecutando una fuerte inversión de fondos propios en obras de mitigación estructural dentro de la planta urbana. Estas tareas incluyen la limpieza y reacondicionamiento de reservorios y sistemas de drenaje en el Arroyo Concordia, así como una importante puesta a punto del equipamiento de bombeo de la defensa sur para asegurar que funcionen en óptimas condiciones.

Planificación de los Centros de Evacuados

El proceso de carga de datos actual, que cruzará las variables de la histórica inundación de 2024 con la realidad habitacional actual, permitirá determinar con exactitud la ocupación de los refugios habilitados. Entre los espacios preestablecidos para el alojamiento y contención de las familias se encuentran los predios de la ex-Bagley, el Regimiento local y el ex-Policlínico.

«Detrás de cada número hay vecinos, familias y niños. Si la creciente se prolonga, debemos prever la continuidad escolar de los chicos, los controles de salud y la asistencia social integral. Estamos contemplando todas las variables posibles con la máxima responsabilidad que la situación amerita», concluyó el intendente.

Centro de operaciones oficial

Ante el inicio de la fase activa del fenómeno meteorológico, el Comité de Emergencias mantendrá su base operativa centralizada en las instalaciones del Centro de Convenciones de Concordia, desde donde se emitirán los reportes de situación oficiales a la comunidad.