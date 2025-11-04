Feria de emprendedores de la economía social vuelve a la plaza 25 de Mayo

La propuesta reúne a emprendedores locales que ofrecerán artesanías, manualidades, plantas de vivero, sublimados, productos alimenticios y una amplia variedad de elaboraciones regionales. Panificados, dulces, pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas, verduras y hortalizas son algunos de los productos que el público podrá adquirir directamente de los productores.

Fechas y horarios:

Miércoles 5 y jueves 6

Jueves 13 y viernes 14

Miércoles 19 y jueves 20

De 08:00 a 20:00 horas, en la Plaza 25 de Mayo.

El director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó la importancia de estos espacios para fortalecer la producción local: “La feria es una herramienta clave para visibilizar el trabajo de los emprendedores y cooperativistas de Concordia. Promueve la economía social, genera redes de intercambio y fomenta el consumo responsable, acompañando a quienes día a día apuestan al trabajo y al desarrollo local”.

Por su parte, Miguel Parra, jefe del Departamento de Economía Social, subrayó el rol de la feria en el acompañamiento constante que realiza el municipio a los pequeños productores y emprendedores: “Desde la Dirección venimos impulsando políticas de apoyo y promoción del sector emprendedor. Estos espacios permiten que las familias concordienses conozcan los productos locales, valoren su calidad y el esfuerzo que hay detrás de cada emprendimiento”.

De esta manera, la Municipalidad de Concordia continúa fortaleciendo la economía social y solidaria, promoviendo la participación ciudadana y el desarrollo productivo local.