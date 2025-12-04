Feria paseo del río en la costanera de Concordia

Esta edición se desarrollará en el marco de la 1ra Convención Circense y Payasos – Costa del Río Uruguay, que se llevará adelante en el Anfiteatro de la Costanera de Concordia. En este contexto, la feria abrirá sus puertas durante tres jornadas consecutivas:

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre

De 19:00 a 22:00 horas

Anfiteatro de la Costanera de Concordia

Desde la organización se destaca el valor de promover espacios que fortalezcan el encuentro comunitario, la creatividad y el desarrollo de los emprendedores de la economía social.