Feria paseo del río en la costanera de Concordia

La propuesta, organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, contará con la participación de emprendedores, artesanos y productores locales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos para que vecinos y turistas puedan recorrer, conocer y disfrutar.

La Feria Paseo del Río se consolida como un espacio que promueve el trabajo local, el encuentro comunitario y el disfrute al aire libre, en un entorno natural privilegiado.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a acercarse y vivir una tarde pensada para compartir en familia, acompañando a los emprendedores de la ciudad y fortaleciendo la economía local.