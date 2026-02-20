7PAGINAS

Viernes 20 de febrero de 2026
Feria paseo del río en la costanera de Concordia

Este domingo 22 de febrero, desde las 18:00 horas, se llevará a cabo una nueva edición de la tradicional Feria Paseo del Río en la zona de Playa Los Sauces, en la Costanera de Concordia.
La propuesta, organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, contará con la participación de emprendedores, artesanos y productores locales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos para que vecinos y turistas puedan recorrer, conocer y disfrutar.

La Feria Paseo del Río se consolida como un espacio que promueve el trabajo local, el encuentro comunitario y el disfrute al aire libre, en un entorno natural privilegiado.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a acercarse y vivir una tarde pensada para compartir en familia, acompañando a los emprendedores de la ciudad y fortaleciendo la economía local.

 