Feria Paseo del Río: vuelve la “edición verano” a la costanera de Concordia

La tradicional feria reunirá a emprendedores, artesanos y productores locales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal, poniendo en valor el trabajo local y fomentando la economía social y solidaria.

La propuesta está pensada como un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, en un entorno natural privilegiado, ideal para disfrutar de una tarde al aire libre en familia. Además, busca acompañar y fortalecer el desarrollo de los emprendimientos de Concordia, generando oportunidades de comercialización y visibilización para los productores de la ciudad.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que promueven el consumo local y consolidan a la costanera como un punto de referencia para actividades culturales, recreativas y productivas durante la temporada de verano.