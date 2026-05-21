Feriado del 25 de Mayo: anticiparon cómo funcionará el servicio de recolección de residuos en Concordia

Ante la proximidad del feriado nacional del 25 de Mayo, jornada en la que se conmemora el Día de la Revolución de Mayo, la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, dio a conocer cómo se estructurará la prestación del servicio de recolección de residuos domiciliarios en los diferentes puntos de la ciudad.

Con el objetivo de mantener la higiene urbana y organizar la disposición de los desechos, las autoridades informaron que el esquema funcionará de manera diferenciada según el sector y el organismo a cargo:

Sectores del 1 al 8 (Empresa concesionaria VITSA): El servicio se prestará de manera totalmente normal. La firma mantendrá los recorridos, horarios y frecuencias habituales establecidos para cada barrio.

Sectores del 9 al 26 (Dirección de Recolección de Residuos Municipal): En estas zonas se implementará un esquema de guardia sanitaria, lo que significa que se garantizará únicamente la atención y recolección en situaciones esenciales y puntos críticos.

Normalización y pedido de colaboración a los vecinos

Asimismo, desde la Secretaría de Servicios Públicos precisaron que la prestación del servicio volverá a su curso habitual en la totalidad de los sectores de la ciudad a partir del martes 26 de mayo, conforme a los cronogramas y turnos preestablecidos.

Finalmente, desde el Ejecutivo municipal hicieron un llamado a la conciencia ciudadana para evitar la acumulación de basura en la vía pública durante el día festivo: “Se solicita a la comunidad un compromiso activo en el cuidado del espacio público, llevando adelante una correcta disposición de los residuos y respetando los días y horarios correspondientes, lo que resulta fundamental para mejorar la calidad ambiental y optimizar el funcionamiento del servicio”, concluyeron.