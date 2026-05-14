Feriado del 25 de Mayo: así funcionará la recolección de residuos en Concordia

Con motivo del feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, el municipio local informó cómo se llevará a cabo la recolección de residuos en las distintas zonas de la ciudad. El objetivo es garantizar el orden y la limpieza, solicitando a la vez la colaboración de los vecinos para evitar acumulaciones innecesarias en la vía pública.

El esquema por sectores

De acuerdo al comunicado oficial, la modalidad de prestación se dividirá de la siguiente manera:

Sectores 1 al 8: La empresa concesionaria VITSA prestará el servicio de manera NORMAL. Los recorridos y frecuencias no sufrirán modificaciones durante el feriado.

Sectores 9 al 26: A cargo de la Dirección de Recolección de Residuos, se implementará un esquema de guardia sanitaria. En estas zonas, solo se atenderán situaciones esenciales.

Normalización del servicio

Desde el área de Servicios Públicos confirmaron que la actividad volverá a su cauce habitual en toda la ciudad a partir del martes 26 de mayo, respetando los cronogramas ya establecidos para cada barrio.

Pedido a la comunidad

Las autoridades locales hicieron especial hincapié en el compromiso ciudadano. Se solicita a los vecinos de los sectores con guardia sanitaria evitar sacar la basura si no es estrictamente necesario y, en todos los casos, respetar los horarios de disposición.

«La correcta disposición de los residuos es fundamental para mejorar la calidad ambiental y optimizar el funcionamiento del servicio de todos los concordienses», señalaron desde la Secretaría.