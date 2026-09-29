Feriado en Concordia: así funcionará la recolección de residuos este martes

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informó cómo funcionará el servicio de recolección de residuos este martes 29 de septiembre, feriado provincial por la festividad de San Miguel Arcángel, santo patrono de Entre Ríos.

De acuerdo con lo comunicado, la prestación tendrá distintas modalidades según el sector de la ciudad.

¿Cómo será la recolección?

En los sectores 1 al 8, la empresa concesionaria VITSA trabajará con normalidad, manteniendo sus recorridos y frecuencias habituales.

En tanto, los sectores 9 al 27, que dependen de la Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad, funcionarán bajo un esquema de guardia sanitaria, destinado exclusivamente a garantizar la atención de situaciones esenciales.

Desde el municipio señalaron que el servicio volverá a funcionar con normalidad en todos los sectores de Concordia a partir del miércoles 30 de septiembre, de acuerdo con los cronogramas establecidos.

Pedido a los vecinos

Ante el esquema especial previsto para el feriado, desde la Secretaría de Servicios Públicos solicitaron a los vecinos mantener un compromiso activo con el cuidado del espacio público.

En ese sentido, remarcaron la importancia de respetar los días y horarios establecidos para sacar los residuos y realizar una correcta disposición, medidas que contribuyen a mantener limpia la ciudad, mejorar la calidad ambiental y optimizar el funcionamiento del servicio.

Cronograma para el martes 29 de septiembre:

Sectores 1 al 8: recolección normal a cargo de VITSA.

Sectores 9 al 27: guardia sanitaria para situaciones esenciales.

Miércoles 30: normalización del servicio en la totalidad de los sectores.