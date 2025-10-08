7PAGINAS

Miércoles 8 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Ferias de la economía social durante el mes de octubre

En el marco de las políticas de promoción de la economía social que impulsa la Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo y la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, se llevarán a cabo diversas ferias durante el mes de octubre, consolidando estos espacios como puntos de encuentro para emprendedores y vecinos.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La “Feria de Emprendedores de la Economía Social” se desarrollará los días miércoles 8, jueves 9, jueves 16, viernes 17, jueves 23 y viernes 24 de octubre, de 08:00 a 20:00 hs, en la Plaza 25 de Mayo – Paseo del Bicentenario.

Los emprendedores locales ofrecerán una amplia variedad de productos que incluyen artesanías, manualidades, plantas de vivero, sublimados, panificados, dulces, pastas, quesos, embutidos, frutas, verduras y hortalizas, entre otros.

Por otra parte, el domingo 12 de octubre, desde las 15:00 hs, se realizará la “Feria Paseo del Río” en el Anfiteatro del Parque Mitre, en la Costanera de Concordia.

En esta oportunidad, la actividad se enmarca en el Mes de Concientización y Sensibilización sobre Discapacidad, e invita a las familias a disfrutar una tarde de música, cultura y emprendedores locales, con entrada libre y gratuita.

Estas iniciativas reflejan el trabajo sostenido de la Municipalidad de Concordia para fortalecer el desarrollo local, impulsar la producción de emprendedores y cooperativas, y promover espacios de integración social y comunitaria.

 