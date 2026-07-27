Fernando Guerrico ganó en San Nicolás y Eduardo Tomez volvió a sumar puntos para el Tiro Federal de Concordia

La actuación de la delegación concordiense volvió a posicionar a la institución entre las protagonistas del certamen nacional, con muy buenos resultados frente a tiradores de distintos puntos del país.

Triunfo de Fernando Guerrico

La gran noticia de la jornada fue la consagración de Fernando Guerrico, quien se impuso en la categoría Promocional 9 mm con un total de 331 puntos, logrando el primer puesto de la fecha.

El representante del Tiro Federal de Concordia aventajó a Daniel Arriola, que finalizó segundo con 277 puntos, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Agustín Lannia, con 269 unidades.

Con este resultado, Guerrico sumó una valiosa victoria en el marco del Ranking Nacional y ratificó su crecimiento dentro de la especialidad.

Eduardo Tomez volvió a sumar en Senior

Por su parte, Eduardo Tomez compitió en las dos categorías de la divisional Senior, obteniendo resultados que le permitieron seguir acumulando puntos para el campeonato.

En Senior 9 mm, el concordiense finalizó en el noveno puesto con 289 puntos, en una competencia que fue ganada por Carlos Piérola, con 346 unidades.

El podio fue completado por Leonardo Santini, con 342 puntos, y Andrés Gelfo, con 336.

Séptimo puesto en .45 ACP

En la prueba de Senior .45 ACP, Tomez mejoró su rendimiento y concluyó en el séptimo lugar, con 331 puntos, registro que compartió con Fernando López.

La clasificación fue encabezada nuevamente por Carlos Piérola, con 348 puntos, seguido por Claudio Milutinovich, con 336.

El tercer puesto fue compartido por Lionel Braña y Rodrigo Abrego, ambos con 333 unidades, mientras que detrás se ubicaron Gastón Elia (332), Fernando López (331), Eduardo Tomez (331), Andrés Gelfo (326) y Daniel Martínez (305).

Buen presente del Tiro Federal de Concordia

Con el triunfo de Fernando Guerrico y la regularidad de Eduardo Tomez en las categorías Senior, el Tiro Federal de Concordia volvió a tener una destacada representación en una nueva fecha del Ranking Nacional de Grueso Calibre, consolidando el buen momento deportivo de sus tiradores y manteniendo presencia entre los principales protagonistas de la competencia nacional.

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