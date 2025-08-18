Fernando “Poke” Lezcano, el conductor concordiense que llega a Netflix de la mano de Rodrigo de la Serna

En diálogo con 7Paginas, Lezcano contó que interpretará a un preso político. “Me tuve que dejar el pelo largo y hace más de un mes que no me afeito. Ya grabamos escenas en Buenos Aires y en Río Negro, con un vestuario de época porque la historia se sitúa en los años 70. En cada jornada nos ensucian para las tomas, la producción es enorme, y aunque se graba desde temprano hasta muy tarde, lo estamos disfrutando muchísimo”, relató.

El conductor concordiense recordó que sus primeros pasos fueron detrás de cámara como camarógrafo, pero hoy se animó a ubicarse frente a ellas. “Hace un tiempo tuve una participación en una película del lejano oeste y más recientemente en la cuarta temporada de El Encargado con Guillermo Francella. Todo esto me da mucha felicidad porque no fue fácil, tuve que superar varios obstáculos”, destacó.

Lezcano también reconoció que su paso por la televisión nacional le abrió puertas: “Las participaciones en programas como el de Marcelo Tinelli o el de Darío Barassi fueron experiencias que me ayudaron a llegar hasta acá”.

Una carrera diversa

En Concordia, el “Poke” es recordado por su papel como animador del Carnaval de los Pequeños Duendes, además de su trabajo como camarógrafo en la Municipalidad y en Canal 9. También fue bombero voluntario y participó en distintas actividades comunitarias, lo que lo convirtió en un personaje muy querido en la ciudad.

La serie: la historia de Aníbal Gordon

La producción de Netflix, dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, está inspirada en la novela Gordon de Marcelo Larraquy. Con seis episodios, narrará la vida de Aníbal Gordon, un personaje clave en la violencia política de los años 70, jefe del centro clandestino Automotores Orletti y uno de los principales ejecutores de la Triple A.

Rodrigo de la Serna interpretará a Gordon, en un elenco que incluye a Camila Peralta, Matías Recalt, Matías Mayer y otros actores de renombre. Con guion de Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, la serie propone un relato crudo que combina investigación periodística, rigor histórico y el ritmo de un thriller.

Para Lezcano, esta oportunidad marca un antes y un después en su carrera: “Estoy feliz, es un desafío enorme y una experiencia que jamás imaginé vivir”.

Redaccion de 7Paginas