Ferreyra: “Reventaron al Estado con empleados públicos, asi que el verdadero protagonista de la transformación de Concordia va a ser el privado”

El funcionario realizó declaraciones a 7Paginas, al término del acto desarrollado en el Centro de Convenciones y sostuvo que el mensaje del jefe comunal marcó “un rumbo claro de planificación, orden y transparencia”.

“Más obras con menos recursos”

Ferreyra aseguró que el gobierno municipal administró “la menor cantidad de recursos de los últimos 20 años” y, aun así, proyecta una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos en obra pública con fondos propios.

En ese marco, afirmó que la actual gestión superará lo realizado durante los ocho años del exintendente Enrique Cresto.

“Cualquier vecino puede evaluar cómo, con menos dinero y bajando la presión fiscal, vamos a ejecutar más obras que en gestiones anteriores”, remarcó.

Críticas al modelo anterior

El coordinador fue crítico con administraciones pasadas al señalar que “reventaron al municipio con empleados públicos” y que esa política afectó el desarrollo económico local.

Según indicó, la ciudad cuenta con más de 3.000 empleados municipales, una cifra que —aseguró— cuadruplica la de municipios similares del país. “Cuando el Estado se convierte en el principal empleador y no se generan condiciones para el sector privado, el desarrollo se estanca”, sostuvo.

También vinculó esa situación con la falta de oportunidades para los jóvenes. “Muchos se iban de Concordia porque no tenían posibilidades de crecimiento. Nuestro objetivo es que puedan proyectar su vida acá”, afirmó.

El rol del sector privado

Ferreyra insistió en que “el verdadero protagonista de la transformación de Concordia va a ser el privado” y defendió las medidas adoptadas para reducir la presión fiscal sobre las pymes.

Entre ellas, mencionó la eliminación de la tasa del 2,7% para sectores como la construcción e industrias alimenticias, y la implementación de un esquema especial para pequeños contribuyentes, al que ya se habrían adherido más de mil comercios locales.

“El empleo lo tiene que generar el sector privado, no el Estado. El sueño de los concordienses debe ser desarrollar su empresa o emprendimiento, progresar y que el Estado no les complique la vida”, expresó.

Medidas “difíciles pero necesarias”

Consultado sobre decisiones que generaron polémica, como la reducción de personal municipal, el funcionario sostuvo que se trata de medidas complejas pero alineadas con el mandato recibido en las urnas.

“Son decisiones difíciles, pero necesarias para ordenar las cuentas y modernizar el municipio. No vamos a dar un paso atrás”, concluyó.