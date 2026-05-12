Festival patrio “raíces de mayo: Identidad que nos une”

En esta oportunidad, y con el objetivo de generar un espacio más amplio, participativo y cercano a la comunidad, se propone un formato de festival al aire libre, que permitirá compartir la conmemoración patria desde el encuentro colectivo, a través de la música y la danza.

El festival contará con una grilla de artistas locales en vivo, con base folklórica, y la participación de ballets que acompañarán cada presentación, en un recorrido que pondrá en valor las distintas expresiones culturales que forman parte de nuestra identidad.

Asimismo, desde las primeras horas del mediodía se dispondrá de un espacio gastronómico, pensado para que los vecinos puedan acercarse a almorzar y disfrutar de una jornada completa en familia, acompañando la propuesta cultural durante toda la tarde.

Bajo el eje conceptual de reconocer la Revolución de Mayo como punto de partida de un proceso histórico, la propuesta invita a reflexionar sobre la construcción de la identidad nacional, entendida como una expresión viva que se nutre de la diversidad cultural de nuestro país.

En ese mismo sentido, la celebración se proyecta también hacia el camino que recorre Concordia rumbo a sus 200 años de historia, entendiendo que el espíritu de Mayo, marcado por la participación, el compromiso y la construcción colectiva, sigue siendo hoy una guía para pensar el desarrollo de la ciudad. A las puertas del Bicentenario, estas instancias de encuentro no solo recuperan nuestras raíces, sino que fortalecen una identidad común orientada al futuro.

Las actividades comenzarán desde las 14:00 horas, en Av. Carriego, entre Avenida de los Pueblos Originarios y Moreno.

De esta manera, Concordia se prepara para vivir una nueva conmemoración patria, promoviendo el encuentro, la participación y la puesta en valor de nuestras raíces culturales.