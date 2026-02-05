7PAGINAS

Jueves 5 de febrero de 2026
Fiesta de la Cerveza: cuestionan el alto costo que deberán afrontar los gastronómicos de Puerto Yeruá

El próximo domingo 15 de febrero se llevará a cabo en Puerto Yeruá la Fiesta de la Cerveza, un evento organizado por la Municipalidad local junto a la Cámara de Cerveceros de Concordia, que contará con food trucks cerveceros, propuestas gastronómicas, artesanos y emprendedores de la región, cuya participación será sin costo.
Sin embargo, la iniciativa generó cuestionamientos en relación al canon que deberán abonar los gastronómicos residentes en Puerto Yeruá. Según se informó, el monto establecido asciende a 100 mil pesos por puesto, por una única jornada y con una duración aproximada de cinco horas, cifra que fue calificada como excesiva por referentes locales.

Al respecto, el presidente de la Asociación Artiguista de Puerto Yeruá, profesor Rubén Bonelli, expresó a 7Paginas, su preocupación y señaló que “el costo para los gastronómicos de Puerto Yeruá es excesivo y distorsivo, partiendo de que son vecinos de escasos recursos económicos y no pueden arriesgar que en pocas horas puedan vender sus productos”.

Bonelli remarcó además que se trata de trabajadores que dependen de estas actividades para sostener a sus familias y que asumir un canon de esas características implica un riesgo económico difícil de afrontar. “Son residentes que con mucho esfuerzo llevan adelante y sostienen a sus familias con la venta de sus elaboraciones”, subrayó.

En ese sentido, el dirigente solicitó a los organizadores del evento y a la Municipalidad de Puerto Yeruá que reconsideren el monto establecido y tengan en cuenta la realidad económica de los gastronómicos locales, a fin de garantizar una participación equitativa y que la fiesta también represente una oportunidad para quienes viven y trabajan en la localidad.